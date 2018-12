El Girona mesura els contrastos de l'Atlètic de Madrid a Montilivi

El Girona posarà a prova avui (16.15 h) l'Atlètic de Madrid, en un enfrontament en què els homes de Simeone, ferms a casa i dubitatius fora, volen mantenir el pols en els primers llocs davant d'un equip que està en ratxa. A Montilivi encara recorden el 19 d'agost del 2018, un dia inesborrable per als seus seguidors. Aquella tarda d'estiu, l'Atlètic de Madrid va visitar l'Estadi Municipal de Montilivi, en el que va ser el partit del debut històric del quadre català en la màxima categoria.

El Girona no perd des del 6 d'octubre, quan Eusebio Sacristán, el seu tècnic, va aprofitar per arraconar el 4-3-3 amb què havia experimentat les primeres jornades per redoblar la seva aposta pel 5-3-2 que tan bons resultats va donar al quadre català amb Pablo Machín a la banqueta. A més de Cristhian Stuani, actual Pichichi de Primera Divisió amb deu dianes en 13 jornades, un dels protagonistes del partit serà Bounou, els drets del qual comparteixen al 50% el Girona i l'Atlètic.

L'Atlètic està pendent de Diego Costa. El davanter té molèsties al peu i en l'última sessió d'ahir es va fer una torçada al turmell. A més, Filipe Luis tampoc jugarà, a causa d'un edema muscular per un cop sofert dimecres contra el Mònaco en el partit de la Lliga de Campions. El lateral brasiler s'afegeix a les lesions per a Montilivi de José María Giménez, Diego Godín i Juanfran Torres.