River Plate es nega a jugar la final al Santiago Bernabéu

El Club Atlético River Plate va ratificar «el seu rebuig al canvi de seu» del partit de tornada de la final de la Copa Libertadores, davant el Club Atlético Boca Juniors i previst per disputar-se el proper 9 de desembre a l'estadi Santiago Bernabéu.

Arran de la presentació realitzada divendres passat davant la Confederació Sud-americana de Futbol (Conmebol), River va expressar, en una nota de premsa, «el seu rebuig al canvi de seu» d'un duel que havia d'haver-se jugat el 24 de novembre passat al Monumental de Buenos Aires (l'Argentina) però que va ser ajornat a causa de diversos altercats protagonitzats pels seus seguidors als voltants de l'estadi.

«El club entén que la decisió desnaturalitza la competència, perjudica els qui van adquirir el seu tiquet i afecta la igualtat de condicions a partir de la pèrdua de la condició de local», va indicar el comunicat, per després enumerar les raons a partir de les quals River Plate sosté tal postura.

Així, el club milionari va descriure com a «incomprensible» que «el clàssic més important del futbol argentí no pugui desenvolupar-se amb normalitat al mateix país que en els dies que corren es desenvolupa un G-20», en al·lusió a les reunions dels principals caps d'Estat i de Govern amb Mauricio Macri com a amfitrió.



La Conmebol té l'última paraula

El president de la FIFA, Gianni Infantino, va donar suport a la decisió de la Conmebol que el partit de tornada de la final de la Copa Libertadores se celebri a Madrid, que és «una miqueta sud-americà», i va afirmar que era «l'única manera» que la competició seguís endavant.

El mandatari suís va desitjar que el partit al Bernabéu sigui «una festa» i que es disminueixi «la temperatura» arran de l'atac a l'autobús de Boca i dels incidents dins i fora del Monumental.