Els alumnes de primària es fan seu el quinzè cros escolar Ciutat de Manresa

La quinzena edició del cros escolar Ciutat de Manresa va aplegar, ahir al matí, uns 700 joves al circuit que recorre la zona esportiva del Congost, amb sortida i arribada a l'estadi d'atletisme. Enguany, la davallada de la presència d'alumnes de secundària procedents dels instituts va atorgar més protagonisme a les curses per a nens i nenes de primària i, especialment, a les preparades per a alumnes de 3r i 4t, les més multitudinàries, amb una seixantena de corredors en totes les curses.

El formigueig d'atletes i acompanyants es va iniciar tres quarts d'hora abans de l'inici de la primera cursa, a les deu del matí. La vint-i-cinquena de professionals i voluntaris que possibiliten la celebració de l'esdeveniment van assolir que l'engranatge rutllés amb l'habitual precisió i que els 700 nens i nenes que van respondre a la crida dels organitzadors, l'Ajuntament, el Consell Esportiu del Bages i el Club Atlètic Manresa, gaudissin de la prova, puntuable per a la fase comarcal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Per segon any consecutiu, la meta es va ubicar just on hi ha el punt de sortida de les proves que es fan a l'estadi, una situació que permet a pares i familiars veure amb una perspectiva immillorable els darrers 200 metres de totes les curses i reunir-se, després, amb els campions de la seva llar.