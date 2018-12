El Berga llença dos punts al minut 95 i amb un jugador més de forma inexplicable

El Berga va empatar en la seva visita al camp del Masnou després de tenir els tres punts al sac i ben lligats. L'equip entrenat per Joan Prat va deixar escapar dos punts després de deixar-se remuntar un favorable 0-2 en els darrers cinc minuts i jugant amb un jugador més per l'expulsió del local Casado. Els berguedans van avançar-se amb un gol matiner de Sergi Ruiz, al minut 10, després de culminar un excel·lent contraatac. Ambdós equips van continuar amb un joc igualat en què les defenses s'imposaven als atacs. Es va arribar al descans amb aquest mínim favorable dels visitants.

A la represa, els locals van apretar l'accelerador i van gaudir d'aproximacions per intentar fer el gol de l'empat. El visitant Torres va evitar qualsevol reacció local, a la sortida d'un córner, amb una esplèndida rematada al fons de la xarxa, al minut 64. Al minut 75, els jugadors locals van quedar-se amb un home menys per l'expulsió de Chipi. A falta de cinc minuts del final i jugant amb deu, el Masnou va retallar distàncies i va posar-se de nou dins del partit. Els berguedans no van saber sentenciar el resultat i van encaixar l'empat en l'última acció al minut 95.