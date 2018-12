El Girona controla l'Atlètic però se li escapen dos punts en el tram final

El Girona es manté invicte en els tres partits disputats contra l'Atlètic de Madrid entre la passada temporada i aquesta, duels en què sempre s'ha avançat en el marcador, però ahir va perdre una bona ocasió d'aconseguir el triomf. Una pilotada llarga, amb control de Diego Costa i mala sort de Ramalho a l'hora de prendre-li l'esfèrica, va salvar un punt per als matalassers, que van tenir moltes dificultats per superar l'adversari.

Els visitants van estar tota la primera part sense tenir gaire arribades, només una de clara de Saúl. Per als locals, Granell, Aleix Garcia i Stuani van poder superar el rival. El gol gironí va arribar al final de la primera part. El porter matalasser, Oblak, va cometre un penal sobre Stuani. El col·legiat havia indicat la falta a fora de l'àrea però el VAR va determinar que havia estat a dins. El mateix golejador uruguaià va enganyar l'eslovè i va anotar.

A la represa es va veure una gran aturada d'Oblak a xut de Granell, que també hauria pogut marcar de falta directa. El Girona va veure com es lesionava el porter Bono, que va haver de ser rellevat per Gorka. No semblava que l'Atlètic de Madrid tingués prou potència per aconseguir l'empat, però una pilota llarga de Lucas la va aprofitar Diego Costa per crear el caos i provocar l'autogol de Ramalho. Tot seguit, Gorka va evitar amb el peu dret una rematada de Gelson que ja entrava. L'última ocasió va ser per a Portu, però no va poder treure partit al mal rebuig de Savic.