El Joanenc es desperta tard i perdona clares ocasions amb el Can Parellada

El Joanenc va deixar escapar una bona oportunitat per sumar la victòria després de cedir un empat sense gols enfront del Can Parellada, en un partit en què les defenses es van imposar als atacs. El conjunt bagenc va tenir una arrencada de partit fluixa, sense trobar-se còmode i incapaç de tenir un ritme de joc alt. Els visitants, tancats al seu camp, buscaven els contraatacs per fer mal a la defensa grogueta. A la represa la dinàmica va canviar i l'equip entrenat per Marc Vildrach va començar a ser superior i a crear les millors ocasions. Criado va enviar una pilota al pal en una falta central a la frontal de l'àrea i seguidament va perdonar l'ocasió més clara de totes, des dels onze metres. Els bagencs ho van provar fins al darrer moment però van ser incapaços de perforar la porteria rival.