L'Asfe paga car l'escassa anotació del tercer quart i segueix sense aixecar el cap

Setena derrota consecutiva del PetroPintó ASFE Sant Fruitós a Copa Catalunya, en aquest cas a la difícil pista de la UE Mataró.

El primer quart va ser dominat clarament per les locals, que gràcies a la seva superioritat física, anotaven cistelles còmodes a prop de l'anella, sense que les del Bages trobessin el seu ritme dins del partit (14-6).

El segon quart, en canvi, la dinàmica va canviar. L'aparició de la bagenca Rogers, que va aconseguir anotar 12 punts en aquest període, i l'encert des del perímetre, anotant 4 triples, van retallar la distància i l'Asfe es va retirar els vestidors amb només 4 punts de desavantatge (32-28).

En el tercer quart, va ser on les de Sant Fruitós van deixar escapar el partit. El període va començar amb dos triples seguits de les de Mataró, que deixava ben clar amb quines intencions havien sortit a la pista. A més, van augmentar el nivell defensiu, un fet que va provocar que les visitants marxessin mentalment del partit. No van trobar, en tot el quart, la manera d'anotar, no van deixar d'intentar-ho però a les bagenques es trobaven mancades d'idees, fruit del bon joc i posicionament local. A l'acabar el tercer quart, la diferència era ja de 20 punts (49-29).

El darrer assalt va ser de pur tràmit per a les mataronines, ja que l'avantatge aconseguida en el tercer quart va ser insalvable per unes bagenques que, amb aquesta derrota (68-43), segueixen al capdavall de la classificació.

D'aquí dues setmanes el PetroPintó Asfe tornarà a jugar a domicili, a la pista del complicat Roser.