L'Igualada va visitar la sempre complicada pista del Joventut de Badalona i no en va poder sortir com a vencedor, tot i mostrar un alt nivell competitiu. Les badalonines van dominar en l'electrònic durant pràcticament tot el matx, però les anoienques no perdien l'estela. Tot i que en el tram final la diferència era de 9 punts, les visitants no es van donar per vençudes i es van posar a 2, però sense aconseguir atrapar-les.