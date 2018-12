El Martorell va patir més del compte en la seva sortida a Begues. Els jugadors visitants es van veure sorpresos amb un gol matiner dels locals i no van poder reaccionar fins a l'inici de la segona meitat. Colell va empatar just començar la segona meitat, i Abde i Soriano, amb quatre minuts de diferència, van capgirar el marcador per acabar sumant una nova i treballada victòria, 1-3.