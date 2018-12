El Nàstic juvenil, perjudicat per l'àrbitre, mereix millor sort al camp del Manacor

El Gimnàstic de Manresa juvenil no va tenir encert en la seva sortida a Manacor, en un partit en què el conjunt local no va generar cap ocasió i l'equip entrenat per Ferran Costa va fer molts mèrits per sumar una nova victòria, després de generar fins a vuit ocasions clares de gol. Un gol anul·lat per un inexistent fora de joc de De Sande i un penal per unes mans involuntaries de Biel van privar el conjunt escapulat de la victòria.

Els jugadors manresans van lluitar fins al darrer moment però la falta d'encert de cara a porteria va fer que el conjunt bagenc viatgés cap a Manresa sense sumar cap punt. En el proper enfrontament, el Gimnàstic juvenil rebrà la visita del Lleida Esportiu.