El Navàs tomba després de la pròrroga el Ramon Llull

El Club Bàsquet Navàs Viscola va aconseguir una nova victòria a domicili, aquesta vegada a la complicada pista del Ramon Llull barceloní, on es va imposar per un resultat final de 82-90, en un matx que es va haver de resoldre després d'una pròrroga. Amb aquest triomf, els bagencs, que tenien la baixa de Rui Santos, es mantenen líders en solitari del grup 2 de Primera Catalana.

En el primer quart es va viure un frec a frec constant entre les dues formacions, tot i que eren els locals qui duien la iniciativa en el marcador, però sempre amb avantatges curts. Per la seva banda, els navassencs no mostraven la intensitat defensiva habitual, i al final del període inicial perdien per sis punts (20-14). En el segon, els visitants van estar més encertats en el llançament i van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb només un punt de desavantatge (34-33).

En la segona meitat, els barcelonins van assolir un parcial de 11-2 i van obtenir una renda màxima de vuit punts. Després, els bagencs van contraatacar amb un 0-7 després de temps mort. Tot i això, es va arribar al final del tercer quart amb un resultat de 57-50. En el darrer període, el Navàs no es va rendir i va arribar a l'últim minut amb empat a 73. Els locals van obtenir tres punts de marge des del tir lliure, però, quan faltaven quatre segons, Yuste va enviar el duel a la pròrroga amb un triple. Al temps extra, els navassencs van ser superiors i van vèncer.