El partit ajornat amb el Vista Alegre, el dissabte 5 de gener

? La confrontació que es va ajornar la setmana passada i que havia d'enfrontar el Manresa davant el Vista Alegre, per l'accident de dos jugadors del conjunt manresà, Brian i Ruano, ja té data. Els dos equips han acordat jugar el partit el dissabte dia 5 de gener, a les 12 h, al Nou Estadi del Congost. En un principi, la Federació Catalana havia programat el partit per al proper cap de setmana, que és de descans a la categories catalanes, però el conjunt de Castelldefels, el mateix diumenge de la suspensió ja havia deixat clar que en aquestes dates no els era possible jugar a Manresa.