L'Yvette Pons Igualada va rebre en la dotzena jornada de competició l'Hospitalet, un rival situat per sobre d'elles a la classificació, però damunt de la pista les anoienques es van mostrar superiors i s'haurien emportat el partit si no hagués sigut pel nefast nivell defensiu en el darrer quart. Les locals van encaixar un parcial de 33 punts en contra, tants com en els altres tres quarts.