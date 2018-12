El Sallent segella els tres punts amb el Roda de Ter

Tercera victòria consecutiva del Sallent, davant del cuer Roda de Ter, després d'un enfrontament en què el conjunt local va treballar de valent per sentenciar els tres punts, gràcies a una forta segona meitat. L'equip entrenat per Jesús Pelfort va concedir massa ocasions durant la primera meitat però va reaccionar a la represa

Els sallentins van sortir amb molta intensitat per buscar la victòria des de l'inici però l'equip visitant els va sorprendre amb un bon contraatac al minut 7. Els locals van continuar dominant i creant les ocasions i no va ser fins al minut 27 que Uri va aconseguir igualar el marcador. El Roda de Ter, només sacar des del mig del camp, va aprofitar una falta molt ben penjada, que va acabar al fons de la xarxa i que va significar l'1-2. El Sallent va tenir l'empat a dos a les botes d'Àlex, però el jugador local va fallar una pena màxima. Abans d'arribar al descans, Pablo no va perdonar i va engaltar una bona pilota a la frontal de l'àrea per posar el 2-2. A la represa, la dinàmica va canviar per complet i el Sallent va imposar la superioritat. De nou Pablo i també Uri van encarrilar la victòria amb dos gols consecutius a falta de quinze minuts per al final. Els jugadors osonencs van continuar lluitant fins al final però no van aconseguir retallar distàncies i posar-se dins del partit. En la propera jornada de la competició, el Sallent es desplaçarà fins al camp del Sabadell B.