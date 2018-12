La sesrovirenca Jana Fernández es converteix en campiona del món

La Catalunya Central ja té una futbolista campiona del món. La jove defensa de Sant Esteve Sesrovires Jana Fernández va aconseguir el títol mundial sub-17 en el campionat que va finalitzar ahir a la matinada a Montevideo. La jugadora del Barça, a més, ho va aconseguir disputant tots els minuts del campionat, un total de sis partits, amb una pròrroga i una tanda de penals inclosos en els quarts de final davant de Corea del Nord, que demostren la importància que ha tingut en l'entramat tàctic de la tècnica Toña Is.

Amb aquest títol, Jana Fernández, que el febrer farà 17 anys, engreixa un palmarès que també té el campionat d'Europa de la mateixa categoria, el qual va guanyar el maig passat, quan el combinat estatal es va imposar a la final, disputada a Lituània, a Alemanya per 0-2. A més, ja va anar convocada amb el primer equip en el debut dels blaugrana aquesta temporada a la Lliga de Campions, en el partit que les jugadores de Fran Sánchez van perdre per 3-1 al camp del Kazygurt kazakh.



L'altra blaugrana, protagonista

Pel que fa a la final, disputada a l'estadi Charrúa de Montevideo, la gran protagonista va ser l'altra jugadora blaugrana de la selecció, la davantera Clàudia Pina, autora dels dos gols que van permetre a Espanya imposar-se per 2-1. Pina va ser la Bota de Plata del torneig, com a segona màxima golejadora, i, sobretot, la millor jugadora del campionat.

Així, als setze minuts de joc, va recollir una pilota llarga de Salma, la va baixar, va regatejar una rival i va batre Jaidy Gutiérrez d'un fort xut. Deu minuts més tard, la companya de davantera de Pina, Eva Navarro, va fer una jugada per l'esquerra i va centrar per tal que la blaugrana rematés al primer pal i anotés el segon. Mèxic va retallar la distància tres minuts més tard, amb un gol de Denise Castro. A la represa, les asteques van augmentar la pressió i van fer treballar de valent la rereguarda rival, en què Jana Fernández va haver de suar per conservar el 2-1.