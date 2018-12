El CAI i el CAM sumen nou podis al prestigiós cros de Granollers

Atletes del CA Igualada Petromiralles i de l'Avinent CA Manresa van prendre part en el prestigiós Cros Internacional de Granollers. Del club igualadí, Abdessamad Oukhelfen (guanyador sub-23) va aconseguir una destacada segona posició absoluta, només superat pel kenià Isaac Kiprono. Carla Bisbal va ser la guanyadora sub-16 i Andelhakim Hamid, tercer sub-23, categoria en la qual Ayoub Ouchbab va ser setè. En sub-16, a més a més del triomf de Carla Bisbal, de l'equip del CAI també cal destacar Anna Quero (10a), Francina Massagué (11a), Judit Navarro (28a), Andrea Gil (42a), Núria Moix (43a) i Mar Planas (46a.

Cal ressaltar també la segona posició d'Iker Pérez en sub-10, i el 45è lloc de Kilian Busquets, el 61è d'Unai Adarve i 62è de Guim Marimon. Marina Suria va assolir una destacada quarta plaça sub-20. En sub-18, 6è Roger Suria, 17è Cesc Lacueva, 23è Riduan Boulbayem, 39è Gerard Farré i 41è Jan Bisbal, i van ser segons per equips.

Pel que fa a les sub-14, 7a Aya Boulbayem, 16a Mar Buchaca i 17a Laia Alonso. Ayoub Ait Addi va ser 8è sub-20, i 12è Sergi Santamaria. En sub-12, 8è Outmane el Aggari, 18è Pau Sala, 45è Roc Uson, 52è Aleix Sánchez i 81è Jan Marimon. També en sub-12, 11a Martina Llorach, 36a Helena Aguilera, 42a Martina Camps, 47a Ingrid Díaz-Guerra, 49a Jana Viladoms, 57a Mar Vila, 64a Clara Pérez, 65a Laia Cerro, 69a Berta Ollé i 74a Natàlia Enrich. En sub-18, 15a Berta López , 22a Anna Torras, 24a Júlia Solé, i 26a Marcel·la Solé. En sub-14, 20è Hamza Zeroual i 69è Ulisses Caldito. En sub-10, 21a Berta Márquez, 24a Eva Hidalgo, 26a Berta Ferrús, 33a Èlia Martínez i 62a Erin Conesa. Nil Cabello va ser 81è en sub-16.



Quatre podis del CAM

L'Avinent CA Manresa va aconseguir quatre podis, amb triomf de la manresana Queralt Vallbona en sub-14, i les terceres posicions de Pau Noguera en sub-20 i de Roger Vergés en sub-12. També triomf de l'equip sub-18, format per Miquel Riera, Marc Fernández, Jan Bayona, Marc Torres i Marc Villar. Quarta posició de Bethelhem Manzano en la prova sub-18, ben secundada per Carlota Soler, que va ocupar la 8a plaça. En sub-18 masculí, Miquel Riera va ser 4t i Marc Fernández, 7è. Quarta plaça per al veterà Sergi Vergés, i cinquena per a Mercè Guerra en categoria absoluta, en què Montse Mas, del Barça, va vèncer.