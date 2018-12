El Gimnàstic infantil segueix en estat de gràcia

El Gimnàstic de Manresa infantil va sumar la quarta victòria consecutiva, després d'imposar-se al Granollers per un solvent 2-0. L'equip entrenat per Edu Castilla va encarrilar els tres punts de forma ràpida, amb dos gols consecutius en tan sols tres minuts. Martínez va obrir la llauna al minut 11 i, tres minuts més tard, el davanter Cegarra va ampliar la distància amb el segon gol. Els visitants van intentar reaccionar però no van tenir cap opció enfront d'un conjunt local molt fort defensivament. Els manresans van saber mantenir l'avantatge fins al final per acabar guanyant.