L'Espanyol ha de remuntar un gol al Cadis per classificar-se

Quatre partits de tornada de les eliminatòries de setzens de final de la Copa del Rei se celebraran avui, dimarts, al vespre. I entre aquests hi ha l'Espanyol-Cadis, amb els de Rubi obligats a remuntar el 2-1 del Carranza. A les 19.30 hi ha el Getafe-Córdova (2-1 al primer matx per als madrilenys) i el duel València-Ebro (2-1). A les 20.30 hi ha el Rayo-Leganés (2-2).

Demà és el torn del Barça, que rep, a les 21.30 hores, l'equip de la Cultural Leonesa (1-0). Els altres partits del dia per als conjunts de Catalunya seran l'Atlètic-UE Sant Andreu (1-0) i el Girona-Alabès (2-2), que començaran tots dos a les 19.30 hores.