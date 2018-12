El Manresa B juvenil aguanta 40 minuts contra el líder Vic

El Manresa B juvenil va competir de tu a tu davant del fort líder Vic Riuprimer però va acabar cedint amb un gol just abans del descans i amb un altre només començar la segona meitat. El conjunt manresà va iniciar el partit molt seriós i va gaudir d'aproximacions per inaugurar el marcador. Els vigatans van estar més encertats i van aconseguir marcar un gol psicològic abans del descans. A la represa, els locals van sortir a buscar el gol de l'empat però van rebre un gerro d'aigua freda amb el 0-2. Aquest gol va ser una llosa massa gran per superar i els bagencs no van tenir cap opció per intentar remuntar.