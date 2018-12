Modric s'endú la Pilota d'Or i és el rei del futbol el 2018

No era un secret, des de feia dies ja era sabut per tothom però es va confirmar anit a la gala de París. Luka Modric, vencedor de la Lliga de Campions amb el Reial Madrid i subcampió del món a les files de Croàcia, va ser designat ahir com a vencedor de la renovada Pilota d'Or, guardó concedit per France Footbll. Afegeix aquest trofeu al de millor jugador del mundial de Rússia i al The Best. El segon en la votació va ser Cristiano Ronaldo, absent ahir a la festa, i el tercer el davanter francès de l'Atlètic, un Antoine Griezmann que pensava haver fet mèrits, com a campió del món, per estar més amunt. Quart va ser un company de selecció, el talentós Kylian Mbappé, que va ser honorat amb el nou Trofeu Koppa al millor jove, per a menors de 19 anys.

Leo Messi, l'estrella del Barça i vencedor cinc vegades de l'antiga Pilota d'Or, va ser el cinquè, que és la seva posició més baixa des del 2006; de fet, no havia baixat del podi en els últims onze anys quan el seu duel amb Cristiano ha estat la norma. En la classificaicó van seguir-lo ahir Salah (Liverpool), Varane (R. Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Kevin de Bruyne, del Manchester City, i Harry Kane, del Tottenham. Neymar, dotzè.

Luka Modric, en el parlament en recollir la Pilota d'Or, va fer un agraïment a companys i tècnics del Madrid i de Croàcia. «És un gran honor, si avui he merescut el trofeu es deu al fet que al 2018 he fet alguna cosa especial». La noruega Ada Hegerberg va ser vencedora en la categoria femenina.