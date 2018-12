El món de l'esport i l'empresa s'acomiada de Núñez

El món de l'esport i de l'empresa s'ha acomiadat aquest dimarts de qui va ser expresident del Barça durant 22 anys i empresari del sector immobiliari Josep Lluís Núñez i Navarro, que moria aquest dilluns després d'una llarga malaltia. Personalitats esportives com el vicepresident del club durant el seu mandat Joan Gaspar, l'exjugador i entrenador d'handbol Valero Ribera, l'entrenador gal·lès John Toshack o l'exjugador del primer equip de futbol Lobo Carrasco, han coincidit en assenyalar que era "més que un president" a les portes del Tanatori de Sant Gervasi, on es fa la vetlla. Entre altres persones que s'han acostat a acompanyar la família en el seu dol, hi ha el patró-director de la Fundació Damm Ramón Agenjo, o el director del diari Mundo Deportivo, Santi Nolla. L'enterrament serà a les 10.15 h a l'església de la Mare de Déu de la Bonanova