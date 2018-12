Un Nàstic cadet sense encert no passa de l'empat a domicili

El Gimnàstic de Manresa cadet va perdonar moltes ocasions en la seva visita al complicat camp del Sant Andreu, conjunt que es troba amb una dinàmica molt positiva de resultats. El conjunt entrenat per Òscar Segura va ser superior al seu rival però la falta d'encert de cara a gol va ser clau per tan sols sumar un punt. Ambdós equips van disputar un partit en què les defenses es van imposar clarament als atacs i cap conjunt va ser capaç de perforar la porteria rival. Els jugadors escapulats van lluitar fins al darrer moment però no van tenir el millor dia. La setmana vinent, els bagencs rebran el Gimnàstic de Tarragona.