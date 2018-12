El Nàstic juvenil trenca una ratxa de vuit partits sense perdre

El Gimnàstic de Manresa B juvenil va deixar enrere una espectacular dinàmica de vuit partits consecutius sense conèixer la der-rota, després de patir una dolorosa desfeta com a local davant del Prat amb una fluixa segona meitat. El conjunt local entrenat per Sergi Runge va dominar el partit i va fer mèrits suficients per marxar amb avantatge al descans. Els bagencs van avançar-se amb un gol al minut 41, obra de Vargas, i quan semblava que s'arribaria al descans amb aquest resultat, els visitants van ser capaços d'empatar. A la represa, els locals van encaixar el segon gol i, ja a les acaballes i amb tot l'equip bolcat a l'atac, el Prat va aconseguir sentenciar i golejar amb dos gols consecutius fins arribar al definitiu 1-4.