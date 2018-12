El TBellès dona continuïtat a Selu Gómez i fitxa Sekulova

Després de la renovació fa uns dies de Roberto Bou, el TBellès Team ha anunciat ara la continuïtat d'una altra peça important en l'equip, la de José Luis Gómez Miranda i, a més, el fitxatge de Misha Sekulova. Selu Gómez, com és conegut esportivament, és molt experimentat en proves per etapes, proves marató i ultramarató, un corredor dels que fan equip, amb gran professionalitat.

Selu Gómez disputarà principalment les proves per etapes i també les proves marató i ultramarató, tant a escala estatal com internacional, amb un equip sòlid que domini totes les disciplines i cobreixi totes les dificultats que comporten aquest tipus de curses. «En les ocasions difícils en què l'equip suma més que l'individualisme, Selu Gómez sens dubte és la nostra millor opció», han apuntat des del TBellès Team.

D'altra banda, Misha Sekulova s'incorpora al TBellès Team per reforçar l'equip femení. Sekulova disposa d'un llarg recorregut i experiència en proves per etapes i proves marató. És nascuda a la República Txeca però establerta a Espanya ja fa uns quants anys. L'última temporada va córrer la Titan Desert, entre altres proves per etapes. Amb aquestes incorporacions, i amb encara alguna més per descobrir, l'equip s'està reforçant per poder competir al màxim nivell en totes les proves que hi participi. Des del TBellès comenten que «aviat us desvetllarem alguna incorporació més i també algunes parts del calendari que disputarem l'any que ve».