Atorguen el premi d'esportista catalana amb més projecció a la berguedana Clàudia Sabata

La berguedana corredora de curses de muntanya, i també esquiadora, Clàudia Sabata serà guardonada, el proper dia 15 de gener, en el marc de la Festa de l'Esport Català (CaixaForum a les 20 h), com a l'esportista femenina amb més projecció. Així ho ha decidit un jurat integrat pel president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, el director del diari Sport, Ernest Folch, per representants de les administracions, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, pels patrocinadors Estrella Damm, Consorci de la Zona Franca, Aon i Meroil, pels col·laboradors Obra Social La Caixa, Munich, Coca-cola, Mutuacat i Esport 3, per mitjans de comunicació esportius i per referents esportius com Natàlia Via-Dufresne i Gemma Mengual.

Clàudia Sabata, de 22 anys, s'ha proclamat aquest 2018 campiona del món júnior de curses de muntanya i subcampiona mundial júnior de curses verticals. En la mateixa festa, que organitza la UFEC, es faran altres reconeixements. El premi a millor esportista serà per a Jordi Alba (futbolista del FC Barcelona) i Jessica Vall (nedadora del CN Sant Andreu); a l'esportista amb projecció masculina, per a Manel Balastegui (campió del món sub-23 de rem en dos doble scull lleuger); al millor equip català, per al CPA Olot (campió d'Europa i del Món de patinatge en la categoria de xous); al millor entrenador/a, per a Joan Francesc Ferrer Rubi (tècnic que va ascendir a la Primera Divisió de futbol amb l'Osca i actualment dirigeix l'Espanyol); a l'esportista llegendari/dària, per a Juan Carlos Navarro (s'ha retirat després de 20 temporades a la secció de bàsquet del FC Barcelona); a l'esperit esportiu, per a Mari Pau Corominas (va ser la primera esportista espanyola a disputar una final olímpica, a Mèxic 68, i ha creuat l'estret de Gibraltar per recordar-ho i recaptar fons per a ProActiva Open Arms); a la gestió federativa, per a la Federació Esportiva Catalana de paralítics cerebrals; i als clubs centenaris: CN Reus Ploms, CE Ivars d'Urgell, CF Barbens, Vilafant FC, CF Organyà, CD Alcanar, CF Juneda i CE Pontenc.