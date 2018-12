El CN Minorisa cau a Girona per la mínima en un tram final negatiu

Amb moltes baixes, el CN Minorisa de Dani Calvo, es va veure superat en el tram final pel GEiEG. Els gironins estrenaven així el seu caseller de victòries.

El primer quart va ser dels manresans, amb gols de Martínez i Masplà (1-2); en el segon, la tendència també va ser favorable al CN Minorisa amb un altre 1 a 2, en aquest cas amb gols de Masplà i de R. Ruiz. Després del descans, el 2 a 5 anotat per Martínez feia pensar que el conjunt manresà ho tenia ben encarat. Però després d'un intercanvi de gols es va tancar el tercer període amb un 4 a 3 favorable als locals i per tant amb només un gol d'avantatge per al CN Minorisa (6-7).

L'equip visitant va arribar cansat per la manca d'efectius i quan quedava poc més de tres minuts va encaixar l'empat a set gols i poc després, el 8 a 7. Amb més cor que forces, els manresans van aconseguir una acció de superioritat quan quedaven 49'' però no la van poder aprofitar per empatar.