La gespa del camp de la Mion ha passat tots els tràmits i s'està en espera que s'iniciïn les obres

Només queda per concretar el calendari d'execució de les obres, que es farà aquesta mateixa setmana. L'Ajuntament de Manresa ha superat tots els passos burocràtics perquè es pugui instal·lar la gespa artificial al camp de la bar-riada Mion, l'obra tan esperada pel club que utilitza les instal·lacions, la Pirinaica.

El regidor d'Esports, Jordi Ser-racanta, ha comentat a Regió7 que «s'ha acabat l'exposició pública sense al·legacions a l'adjudicació d'obres de la segona fase, després que, anteriorment, es desestimés, per part del tribunal, una al·legació feta per l'empresa Mondo al plec de condicions, i que va ser valorada com a intent d'obstaculitzar el procés. Fins i tot, per això, Mondo ha rebut una sanció econòmica. Ara queda formalitzar el contracte i parlar amb l'empresa de la primera fase, Trade, per iniciar les obres com abans millor, que és el que volem l'Ajuntament i també la Pirinaica, que finalment veu llum al final del tunel, després de molt esperar, certament, ha estat un viacrucis».

Mentre s'executi la primera fase, i lògicament, també la segona, la Pirinaica haurà de d'aturar les seves activitats al camp de la Mion; utilitzarà l'annex i alguna instal·lació de la comarca.