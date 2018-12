Un gol d´Hernán Pérez posa l´Espanyol a vuitens de final

Li va costar molt davant d'un Cadis que mai no es va rendir. Però un gol del paraguaià Hernán Pérez, al minut 76 i després d'assistència de Darder, li va valdre la victòria per 1-0 a l'Espanyol i la classificació a la següent fase de la Copa. Els de Rubi han passat pel valor doble dels gols fora de casa ja que van perdre per 2-1 al camp del Cadis en el matx d'anada.

El Getafe es va classificar per als vuitens en golejar el Còrdova amb un 5-1 i el Leganès va passar amb un 0-1 aVallecas i amb autogol del Rayo. El València, amb diana del belga Batshuayi, en va tenir prou per deixar fora l'Ebro (1-0).



Barça-Cultural, aquesta nit

En el que serà un nou homenatge a l'expresident Josep Lluís Núñez. el funeral del qual es farà aquest matí a la Bonanova, el Barça rep (21.30 hores) la Cultural Leonesa amb un 0-1 favorable de l'anada. Ernesto Valverde no ha convocat per a avui Messi, Piqué, Busquets i Jordi Alba. Amb Aleñà ja confirmat al primer equip, han entrat a la llista joves jugadors del filial com Miranda, Riqui Puig, Oriol Busquets, Chumi i Guillem. Entre les baixes per lesió hi ha Arthur, Luis Suárez, Umtiti, Samper, Sergi Roberto i Rafinha, operat ahir del genoll i que estarà sis mesos de baixa. Ernesto Valverde espera un «partit dur, com ja va ser-ho el que vam disputar al seu camp».

A les 19.30 juguen els altres dos equips catalans: el Girona rebrà l'Alabès (2-2) i el Sant Andreu va amb un 0-1 en contra al Wanda Metropolitano, feu de l'Atlètic.