El juvenil del Nàstic vol retenir els tres punts en el partit d'avui amb el Lleida

Aquest vespre (20 hores) hi ha jornada intersetmanal de la lliga de la Divisió d'Honor juvenil en el Gimnàstic Parc. L'equip manresà ve d'una dolorosa derrota, la que va encaixar diumenge a Manacor, per 1-0 i amb un arbitratge que va ser molt advers als bagencs. L'equip de Ferran Costa va resultar clarament perjudicat per un gol anul·lat i un penal en contra per mans que van ser clarament involuntàries.

Avui l'adversari a Manresa és el Lleida Esportiu, un rival que, com en el cas del Manacor, és a la part baixa de la classificació de la Divisió d'Honor, amb només 11 punts a la classificació, amb una sola victòria i vuit empats. Quant al Nàstic, que ha vist frenada la seva ascensió a la part alta per la derrota a Mallorca, té 16 punts en 14 jornades, en què ha assolit 4 victòries i 4 empats. Diumenge (17 hores), els manresans jugaran a casa amb el Gimnàstic de Tarragona.