L'Ajuntament veu encara llunyana la unificació entre el Manresa i el Nàstic

«Aquest Ajuntament, i en concret la regidoria d'Esports, ha apostat i aposta pel futbol a Manresa». Contundent ha estat la resposta del regidor d'Esports, Jordi Serracanta, a les acusacions que ha fet el president del Centre d'Esports Manresa, José Luis Correa, (vegeu Regio7 de dissabte), que responsabilitza, en bona part, dels problemes de la seva entitat el consistori manresà.

Serracanta recorda que, «en el cas concret del Manresa, totes les peticions que ha fet han estat concedides, les més clares, la urbanització dels accessos al Nou Estadi, i els nous lavabos, amb una inversió de més de 160.000 euros. També parlant de futbol en general a la ciutat, hem apostat per la instal·lació de gespa artificial en un camp de barri, el de la Mion, per valor de més de 400.000 euros. També s'està redactant el projecte del camp de la Balconada, tot i que en aquest cas estarà pendent de pressupost i per tant s'executarà més endavant. Això sense oblidar les subvencions particulars a cada entitat, també al futbol sala, que no deixa de ser futbol».

Fa unes setmanes, el president del Manresa, José Luis Correa, i algun directiu més, es va reunir amb l'alcalde de la ciutat, Valentí Ju-nyent, i el regidor Serracanta. «Ens va exposar les dificultats econòmiques que té el club per suportar el primer equip, i el president va admetre que ell, en particular, ja no podia mantenir el mateix ritme d'aportacions econòmiques fetes fins ara. També va fer autocrítica de la degradació de la seva entitat, cosa que és de lloar que faci. Per diferents circumstàncies, Correa s'ha quedat molt sol a la directiva, però, en això, nosaltres no hi podem fer gran cosa, perquè la gestió dels clubs depèn dels seus representants. Això no impedeix que reconeguem els esforços que ha fet Correa pel seu club al llarg de tots aquests anys », ha comentat Serracanta.

Un punt important de la trobada va ser la possibilitat d'unificació entre el Manresa i el Gimnàstic com a possible solució als problemes, amb l'Ajuntament com a mediador. Serracanta reconeix que «a curt termini sembla inviable la unificació, no tant a mitjà termini. Perquè això tiri endavant fa falta molt treball confidencial, d'avançar en conjunt. Fa falta més temps però penso que sí que hi ha predisposició en les dues parts, encara que les turbulències actuals al Manresa no hi ajuden. Cal confiança en el projecte amb la idea de futbol de ciutat i també cal que les dues entitats tinguin endreçada la seva viabilitat, en el cas del Manresa, sobretot en el seu futbol base. Abans de parlar de si el camp del Gimnàstic s'ha de municipalitzar, que de moment és un tema que no és sobre la taula, cal avançar en altres aspectes més importants, metodologia, estructura de la unificació, etc».