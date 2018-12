L'Egiba rep l'homenatge de la ciutat pels seus múltiples èxits gimnàstics

La ciutat de Manresa va distingit, anit, els millors gimnastes del Club de Gimnàstica Egiba de l'últim curs, en un acte emotiu, senzill, breu i dinàmic que es va fer al saló de plens del consistori manresà i que van presidir l'alcalde, Valentí Junyent, i el regidor d'Esports, Jordi Serracanata.

Davant una cinquantena de persones, Jordi Serracanta va obrir l'acte a les 20.03 hores emfatitzant que, en el cas de l'Egiba, «no només hauríem de premiar els èxits d'un exercici, sinó unes quantes temporades reeixides». Serracanta va voler remarcar als joves gimnastes que «l'Ajuntament és casa vostra» i va voler agrair als responsables i tècnics de l'entitat «el tracte dispensat i l'entesa» amb què s'ha treballat».

L'alcalde, Valentí Junyent, va remarcar que «l'Egiba ha sabut recollir la tradició dels diversos clubs de gimnàstica de Manresa i aglutinar-la»; va considerar cabdal per al creixement de l'entitat la construcció de les sales de gimnàstica del Vell Congost i va reblar que «hauríem de posar una placa a tots els llocs on el gimnastes del club han hagut d'anar-se a entrenar».

Un cop acabats els parlaments, Junyent i Serracanta van entregar una placa commemorativa a Xavier Casimiro, president del club, amb la llegenda «L'Ajuntament de Manresa felicita el Club de Gimnàstica Egiba pels èxits obtinguts la temporada 2017-2018». Tot seguit, es va entregar una placa als gimnastes més destacats de l'entitat. Les primeres a rebre-la van ser les components de l'equip campió de la primera edició de la Lliga Iberdrola (Andrea Carmona, Lorena Medina, Carla Font, Mar Palliso, Laia Font, Aina Solà i Berta Franquesa), seguides de Thierno Boubacar Diallo, membre de la selecció estatal sènior, i Martí Flores i Fidel Serra, integrants del combinat espanyol júnior, així com dels gimnastes de l'equip estatal de trampolí Cristina Masfret, Marc Torras, Robert Vilarasau i Marina Chavarría. L'equip de l'entitat que va prendre part als dar-rers Specials Olympics (Julie Olivé, Anna Torres, Tània Cordón i Julia Rueda) va rebre la penúltima distinció. La darrera va ser per als dos gimnastes «especials» seleccionats per al Mundial del 2019 d'Abu-Dhabi, Amaia Valentín i un emocionat Carles Calavera.