L'Igualada Rigat prova de donar la sorpresa en la visita al Palau Blaugrana, avui

L'onzena jornada de l'OK Lliga porta l'Igualada Rigat a la pista del líder, el Barça Lassa. Els anoiencs es desplacen al Palau Blaugrana amb el record fresc del triomf en el partit d'anada dels vuitens de la Copa CERS, dissabte passat a les Comes. Els homes de Ferran López es van imposar per 4-1 al conjunt suís del Diessbach, un marcador que es va considerar curt pel que van ser els mèrits dels locals en aquest partit.

El matx d'avui començarà a les 20 hores al Palau, i Oriol Vives, un dels jugadors destacats de l'IHC, valora la visita a una pista tan exigent com la del FC Barcelona: «Si no la més difícil, sí que és una de les més complicades per poder-hi guanyar. Nosaltres segur que hi anirem a treballar, a seguir sent molt sòlids en defensa, i aprofitarem les nostres opcions en atac. Si fem un partit seriós i fem allò que sabem fer, penso que sí que tindrem opcions per puntuar, per obtenir alguna cosa positiva».

El Barça, que té la baixa de Sergi Panadero, és líder amb 28 punts, amb 9 victòries i 1 empat a la lliga en deu jornades. Pel que fa a l'Igualada Rigat, té 18 punts, amb un balanç que inclou fins ara 6 victòries i 4 derrotes. El balanç com a visitant és força positiu per als de Ferran López. Han perdut en els desplaçaments a les pistes del Noia (6-4) i del Caldes (2-1), però han assolit un total de tres victòries: per 1-4 a Alcoi, per 1-5 al partit a casa del Lleida Llista Blava i per 1-5 a Alcobendas. Avui, contra el Barça, l'objectiu de puntuar serà molt més complicat.