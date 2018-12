El món de l'esport es rendeix a Josep Lluís Núñez en el primer dia del seu memorial

El memorial dedicat a Josep Lluís Núñez, president del Barcelona del 1978 al 2000 mort dilluns, va viure el primer dia una desfilada incessant de personalitats del món de l'esport, d'històrics del club blaugrana i de socis barcelonistes.

La directiva del Futbol Club Barcelona Maria Teixidó i el vocal de la Junta Silvio Elías van ser els primers a visitar l'espai que el club va habilitat a la tribuna del Camp Nou per homenatjar l'exdirigent, obert des d'aquest dimarts i fins avui dimecres.

L'actual president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va arribar al memorial dedicat a Núñez després d'haver anat al tanatori de Sant Gervasi, lloc on resta el cos del president que més títols va guanyar en la història del club.

A més de directius barcelonistes, van acudit a la tribuna del Camp Nou les plantilles de diverses seccions d'altres esports de l'entitat -la de bàsquet té previst fer-ho avui-, un dels grans llegats del constructor.

El capità de l'equip d'handbol, Víctor Tomás, va tenir paraules d'agraïment per a Núñez perquè, segons l'extrem blaugrana, "les seccions del club no serien el que avui són sense ell".

Els jugadors del Barcelona de futbol també van ser en el memorial dedicat a l'expresident. Acompanyats d'Ernesto Valverde i de la secretaria tècnica del Barça, han guardat un minut de silenci davant la imatge de Núñez.

No van faltar a l'acte els dirigents del rival ciutadà del Barcelona, el RCD Espanyol, ja que el president blanc-i-blau, Chen Yansheng, ha presentat els seus respectes a Josep Lluís Núñez a primera hora de la tarda.

Després de la visita espanyolista, una comitiva del Reial Madrid, formada pel seu president, Florentino Pérez, i pel director de relacions institucionals, Emilio Butragueño, va acudir a la tribuna del Camp Nou.

Pérez va donar el seu condol a la família de l'exdirigent, al Barcelona i als seus aficionats, abans de reconèixer el malaguanyat mandatari com "un dels grans presidents que hi ha hagut, no només a Espanya sinó al món".

El president del Reial Madrid va asseverar que el Barcelona i el Madrid són segons el seu parer "els dos millors clubs del món" i que "en això hi va tenir a veure Josep Lluís Núñez en els seus 22 anys de feina" al capdavant de l'entitat catalana.

Moltes llegendes blaugranes van voler acostar-se al memorial de l'expresident Núñez, com és el cas de l'exjugador sota el mandat del constructor i ara executiu del club, Guillermo Amor, o del també exjugador del 'Dream Team' José María Bakero.

Un dels fitxatges més importants realitzats pel Barcelona sota la batuta de Núñez, Bernd Schuster, també va retre tribut a qui fou, en paraules seves, "el seu president".

L'exfutbolista alemany, gran protagonista de la final de Copa d'Europa perduda pel Barcelona a Sevilla, va assegurar sentir "una gran tristesa" i va emfatitzat que Josep Lluís Núñez va ser "més que un president".

A més de futbolistes històrics, van acudir a l'espai altres esportistes llegendaris del Barcelona, com l'exporter d'handbol David Barrufet, ara responsable de la secció, l'exjugador de bàsquet Nacho Rodríguez, avui executiu del Barça de bàsquet, o la llegenda de l'handbol Enric Masip.

Al vespre, el vicepresident històric de Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart, es va acostar també a la tribuna del Camp Nou per acomiadar l'home que durant 22 anys va presidir el FC Barcelona.