El Barça més solidari tanca el tràmit contra la Cultural

El Barça fa uns quants anys que ha entès, amb molt bon criteri, que el partit de tornada dels setzens de final de la Copa del Rei es pot aprofitar millor del que fa la federació espanyola. Davant de l'habitual debilitat dels rivals, de Segona Divisió B, el club converteix el partit en una festa per tal que associacions de persones desafavorides puguin entrar a les graderies i fer festa major. No és cap estupidesa fer entrar més de 76.000 espectadors per veure la Cultural Lleonesa, una entrada millor que algunes de les de lliga. Ahir, els espectadors poc habituals de l'estadi van ajudar a uns altres que tampoc no solen ser els titulars, els suplents del primer equip i els del filial, a tancar el pas per als vuitens de la Copa.

Valverde va haver d'utilitzar Rakitic i Semedo a l'equip inicial pel gran nombre de lesionats que té i pel fet que calen set homes del primer equip damunt del camp per normativa federativa. Tot i que la Cultural va avisar a l'inici, la primera part va ser blaugrana i el 3-0 va ser-ne un reflex clar. Munir, amb una mitja volta i xut amb la dreta, Denis Suárez, que seria bigolejador, i Malcom, amb el cap, van sentenciar el duel.

A la represa va entrar Busquets i també l'esperadíssim Riqui Puig. Abans, la Cultural va reduir la distància, amb un xut de Yeray que Cillessen no va poder atrapar i que va acabar amb gol de Señé. Puig, però, va havia de delectar l'afició amb una assistència de fantasia que Denis Suárez aprofitaria per tancar el resultat. L'única mala notícia va ser la lesió de Malcom, que es va revinclar el turmell dret en una acció fortuïta i que no va poder acabar el partit.