Les Comes va acollir la primera gran festa de les BTT elèctriques

Cursa amb bicicletes elèctriques arxiu particular

Les Comes (Súria) va acollir la primera edició de l'E-Bike Challenge, un innovador esdeveniment de bicicletes elèctriques de muntanya organitzat juntament amb l'empresa Octagon.

Aquesta ha estat la segona cuesa d'aquest repte, que es va iniciar el 27 d'octubre passat al circuit de Parcmotor de Castellolí. Van participar-hi gairebé un centenar de participants, entre els quals el subcampió olímpic i quatre vegades campió del món José Antonio Hermida (ambaixador de l'esdeveniment), la sis vegades campiona d'Espanya en XCM Sandra Santanyes i la subcampiona del món de la seva categoria en XCO Núria Espinosa. També hi van participar grans professionals d'altres esports i disciplines, com el guanyador del Dakar en camions el 2017, Moi Torrallardona; l'excampió del món de Superbikes Carles Checa; el seu germà, tres vegades campió del món de resistència de motociclisme, David Checa, i el cuiner Nandu Jubany.

A l'E-Bike Challenge hi podien participar BTT pedelec, les quals disposen d'un motor elèctric que facilita la pedalada fins als 25 km/h. Les E-bikes BTT són un producte cada vegada més estès en el món del ciclisme i també entre una gran part de la població que no havia anat mai en bicicleta i que ara poden gaudir d'una sortida amb la parella, la família o els amics, encara que tinguin diferent forma física. També hi ha un tipus de client d'aquest producte que prové del món de la moto de muntanya i que sobretot li agrada els descensos.

Per poder arribar a aquests dos tipus de participants tan diferenciats, l'E-Bike Challenge va oferir dues categories: la màster, de 30 km i amb 1.250 m de desnivell positiu, amb un recorregut més tècnic i descensos divertits; i la d'iniciació, de 28 km i amb 960 m de desnivell positiu, un format més accessible a tots els nivells.

A diferència de les curses habituals, en aquesta es comptabilitzen els temps parcials de trams cronometrats que hi ha al llarg recorregut, no el temps global.