El CT Manresa va arribar a les semifinals del català absolut

Els vuit millors equips de Catalunya, entre ells el CT Manresa (fa tres anys que el juga), van disputar el Campionat de Catalunya Absolut de tennis. A la primera eliminatòria, els manresans van superar en el Club de Polo, en vèncer per un ajustat 4 a 3, amb l'enfrontament de dobles com a decisiu. A les semifinals, en un duel inter-romput per la pluja, el CT Manresa va caure per un incontestable 5 a 0 davant el CT Barcelona, integrat per Roca, Granollers, Vives, Montañés i Guillem. El CT Manresa, a diferència dels altres, té un equip amb jugadors formats majoritàriament al club: Marc Monclús, Marc Vargas, Pol Vaquero, Roger Ordeig i Jordi Puig (el qual no va jugar).