Del Águila és operat d'un trencament al bessó de la cama dreta

L'ala pivot del Baxi Manresa Paco del Águila va passar ahir pel quiròfan, segons es va poder saber a primera hora de la tarda a través del Twitter del club. Del Águila, absent de les pistes des del 20 d'octubre passat, va ser intervingut d'un trencament muscular de set centímetres al bessó de la cama dreta.

El jugador andalús es va fer la lesió en un dels entrenaments previs al partit que el Baxi va jugar fa dues setmanes i mitja a Burgos. En aquest duel va tornar a la convocatòria Marko Lukovic, i Joan Peñarroya, el tècnic, va informar que Del Águila no podia jugar per una lesió muscular. En les jornades anteriors no havia pogut actuar per una lesió al dit polze de la mà dreta, lesió de la qual, en teoria, ja està recuperat. El club no ha informat del període de recuperació del jugador.