L'equip infantil del Manresa debutarà demà a la Minicopa

L'infantil A del Catalana Occident Manresa prendrà part, demà i dissabte, a la fase prèvia de la Minicopa Endesa, que es disputarà a l'Alqueria del Basket de València. Els bagencs estan enquadrats al grup D, juntament amb el conjunt amfitrió, l'Unicaja i l'Obradoiro.

L'equip manresà, que tindrà Dario Lanau (Stadium Casablanca) i el polonès Antoni Siewruk (Basket Koszalin) com a jugadors convidats, debutarà demà a les 12.30 h davant els valencians, que tenen Carles Orive, format al Paidos Sant Fruitós, com a segon entrenador. El mateix dia, a les 19 h, el Manresa jugarà amb els malaguenys, i dissabte, a les 12.30 h, s'enfrontarà als gallecs. El matx amb els amfitrions es podrà seguir en directe a YouTube i a Facebook, a través dels perfils oficials de l'ACB. A més, tots els partits estaran disponibles en diferit al canal de l'ACB a YouTube.

Els primers de cada grup obtindran el bitllet per a la fase final de la competició, que es disputarà del 14 al 17 de febrer a Madrid, i s'hi uniran els dos conjunts ja classificats: el Reial Madrid, vigent campió, i el Movistar Estudiantes, l'amfitrió. Per la seva banda, els segons jugaran una eliminatòria a un sol partit per determinar les dues últimes places. En cas que el Catalana Occident l'hagués de disputar, seria dissabte a les 20.15 hores i l'enfrontaria al segon del grup C, integrat pel Barça Lassa (amb el navassenc Ferran Torreblanca i el manresà Pol Saló a les seves files), el Gipuzkoa, el Tecnyconta Saragossa i el Cafés Candelas Breogán.



Naspler, amb la selecció sub-16

El jugador del júnior A de l'entitat manresana Toni Naspler és un dels quinze convocats per la selecció espanyola sub-16, que a partir d'avui, i fins dissabte, disputarà el 22è torneig d'Íscar, preparatori per al campionat d'Europa de la categoria, que se celebrarà l'estiu del 2019. Aquest vespre, a partir de les 20 h, l'equip estatal debutarà contra Castella i Lleó, demà, a la mateixa hora, jugarà contra Rússia, i dissabte s'enfrontarà a Itàlia, a les 19 h. Tots els partits es podran seguir en directe a través del canal de YouTube Grupo Proemivall.