Solsona fa de trampolí per a un pivot sord

Pivot nord-americà de 26 anys d'origen sudanès dotat d'un físic privilegiat. Té una coordinació immillorable malgrat els seus 2,11 m d'alçada i 109 kg de pes. És capaç de botar la pilota amb la solvència d'un base. El seu físic li permet dominar el joc i el rebot defensiu, i el seu talent ser decisiu sota cistella i letal en el tir, fins i tot des de més enllà dels 6,75 m. Només té un problema: és sord.

Aquest podria ser el perfil basquetbolístic de Macam Bak, el jugador establert a Solsona guiat per de Xavi Romeu, tècnic de l'equip sènior masculí del Club Bàsquet Solsona. Romeu va assumir aquest estiu la banqueta solsonina, la qual ja havia ocupat 25 anys enrere. A més, l'entrenador va dur a Solsona dos tècnics estrangers per treballar amb la base, el nord-americà Graeme Faulkner i el canadenc d'origen jamaicà Malik Grant, que també juga de base amb els solsonins.

Una oportunitat per a un sord



Amb Faulkner i Grant, va aterrar a la capital del Solsonès un pivot amb un físic portentós. «Vaig conèixer la història de Macam Bak a través d'un representant argentí. Em va colpir i encuriosir », exposa Romeu. Els vídeos del pivot que va veure el manresà el van convèncer «d'estar davant un jove amb totes les aptituds necessàries per jugar al bàsquet com a professional». Romeu, després de conversar diverses vegades amb Macam Bak, es va comprometre «a fer tot el possible per trobar-li un lloc on encarrilar la seva carrera com a jugador de bàsquet».

Mentre entrenava i jugava a Solsona, Xavi Romeu i el seu soci, Pepelu Cambra, van propiciar que Bak fos sotmés a prova per dos dels tres equips catalans de la lliga LEB Or, el Barça B i el CB Prat, i pel CB Tarragona de Berni Álvarez (Lliga EBA). Romeu detalla que «la conclusió sempre va ser la mateixa. Macam Bak era millor que els pivots que ja tenien aquest clubs, però per raons de filosofia o econòmiques, cap de les tres entitats va optar per contractar-lo».

De Khartum a patir meningitis



Macam Bak va néixer a la capital del Sudan, Khartum, el 28 de setembre del 1992. Els seus pares, Bak Macam i Atab Lual, encapçalaven una família senzilla de classe mitjana amb quatre fills, dos nens i dues nenes. La inestabilitat política del país i l'anhel de donar un futur millor als seus descendents va propiciar que la família s'acollís a un programa per a refugiats de l'ONU i es desplaçés fins a Los Angeles. «Només tenia cinc o sis anys», assenyala Macam Bak. Uns mesos després d'assentar-se a Califòrnia, Bak va emmalaltir. «Vaig contreure una meningitis mortal, però vaig tenir la sort de sobreviure. Això sí, em va danyar el sentit de l'oïda i em vaig quedar sord». Bak rememora el dia en què «la mare i la germana em cridaven pel nom, com sempre, però jo no podia escoltar-les. Llavors em vaig adonar del que succeïa».

La família es va traslladar a Boston a la cerca de millor atenció mèdica i educativa per a Macam. «Em sentia trist perquè no podia comunicar-me tal com ho feien els nens del meu voltant. Durant la infantesa, em vaig sentir sempre perdut, deixat de banda», explicita Macam Bak. Quan «cursava el vuitè grau, vaig aprendre la llengua dels signes. Va ser un aprenentatge difícil que em va fer la vida més còmoda i senzilla, tot i que encara em sentia aïllat».

La descoberta del bàsquet li va obrir nous horitzons. «El vaig conèixer a través d'un cosí que hi jugava a l'escola de secundària de Lynn. Des de llavors, el meu somni va ser jugar a bàsquet en una gran universitat». Bak va destacar com un dels millors jugadors de Massachusetts mentre cursava la secundària i va ser requerit per integrar-se al programa de tecnificació anomenat Boston Amateur Basketball Club (BABC). Però acadèmicament no va assolir unes qualificacions que li obrissin les portes d'una universitat amb equip a la màxima categoria i l'estada al Riverside Community City College de Califòrnia també el va decebre. «Ha estat una constant a la meva vida. Els tècnics mai m'han ajudat pel que fa als estudis, només han pensat en treure rendiment immediat del meu joc». Les experiències al Mass Bay College i al Brown Mackie College de Salina (Kansas) van enter-rar el somni de la NCAA. L'últim curs, Bak va jugar al Worcester 78 de l'ABA (American Basketball Association).

Jesús Lázaro, entrenador del Muser Auto Cordobasket, de la lliga EBA, exposa que «vaig descobrir el cas de Macam Bak gràcies a Berni Álvarez». Fa unes setmanes, el Cordobasket va haver de prescindir d'un dels seus dos americans, Carlton Allen, per raons disciplinàries. Ara, evalua contractar Bak. «En les dues sessions preparatòries que hem fet, no hem tingut problemes per comunicar-nos. Bak sap llegir els llavis si li parles en anglès. Les seves aptituds físiques i la qualitat tècnica són evidents i, a més, és intel·ligent tàcticament. Dimarts, en el primer entrenament, després d'aprendre una jugada, ja va cor-regir els més joves quan no ho feien bé. És ambiciós».

Tot i la bona impressió inicial, Lázaro és prudent sobre la decisió final del club. «Hem de valorar amb cura la seva capacitat per comunicar-se en l'entorn hostil i estressant d'un partit de competició. Allen ja ens va sortir malament i ara no ens podem tornar a equivocar». Des de Còrdova, Macam Bak afirma sentir-se «molt còmode» i remarca la complicitat que ha establert amb l'altre nord-americà de l'equip, Kai Randolph. El desenllaç, la setmana que ve.