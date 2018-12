El Barça perd crèdit europeu amb una derrota a Podgorica

Tal com va passar a equips com el Kirolbet Baskonia o el poderós CSKA de Moscou, el pavelló Moraca de Podgorica va ser inexpugnable per al Barça Lassa. L'equip de Pesic duia una bona línia a Europa fins la setmana passada, però l'explicable derrota a casa contra el Fenerbahçe i la d'ahir a la pista del crescut Buducnost provoca que el conjunt blaugrana deixi part del crèdit guanyat amb victòries importants, com la de la pista del Zalgiris.

Ahir, el conjunt de Pesic va dominar durant tres quarts en el marcador, però amb avantatges massa curts per pensar que tenia el partit controlat. Cap dels dos equips no tenia bons percentatges en el tir exterior, un fet estrany en els montenegrins, que van ser capaços d'anotar 21 triples contra els bascos, i per això el parcial al descans va ser molt escarransit.

A la represa, va seguir la tendència. El Barça intentava créixer a partir de la defensa, però els seus anotadors, com Kuric o Tomic, estaven ben controlats. En el darrer quart, un triple de Pangos a 4.40 situava el 54-59 que semblava l'inici de l'escapada, però Gordic va respondre aviat i els locals van clavar un parcial de 10-0 que els donava cinc punts d'avantatge a 1.13. Tres tirs lliures de Singleton, però, van donar l'última opció al Barça amb el 65-64, però els blaugrana van trigar massa a fer la falta, Jackson va anotar dos tirs lliures i, amb pocs segons, el triple final de Hanga no va entrar.

En els altres partits, el Gran Canària, amb el nou tècnic Víctor García, que va rellevar Salva Maldonado, va obtenir una espectacular victòria a la pista de l'AX Milà (86-94), amb 17 punts d'Eriksson. A més, Darussafaka-Maccabi (71-73), Zalgiris-Olympiacos (83-75) i Bayern-Khimki (72-65).