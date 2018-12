El Cadí rep el València amb l'objectiu d'entrar a la Copa

Després de vèncer l'Snatt's Sant Adrià i de situar-se en la cinquena posició de la Lliga femenina, el Cadí La Seu rep aquest divendres l'equip del València Basket al Palau d'Esports de la Seu, a partir de les 21 hores i en un matx que és televisat en directe per Esport3.

L'equip de Bernat Canut malda per classificar-se per a la Copa de la Reina. El seu balanç, ara per ara, és de 5 victòries en 8 partits, però no podrà relaxar-se gens davant d'un València que també es troba en llocs de Copa de la Reina (5-3) en la temporada en què s'estrena a la màxima categoria. En el Cadí hi ha el dubte de l'escorta Kraker per molèsties en un genoll.