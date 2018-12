El Fuenlabrada, l'equip que va voler fitxar Peñarroya i on brilla Marc Garcia

Ciutat ubicada al sud de Madrid, que dels set mil habitants que tenia al 1970 ha passat als gairebé 200.000 actuals, qui en va ser el seu alcalde socialista, José Quintana, ha consolidat un club de bàsquet a l'ACB. Aquesta és la història d'èxit que ha viscut el Baloncesto Fuenlabrada, un habitual de la lliga en les dues últimes dècades (ha tingut un únic descens) amb aparicions a la Copa del Rei i participacions a Europa, com enguany al torneig de la Champions.

Fuenlabrada és una plaça ben estable a l'ACB i era un lloc prou atractiu per a Joan Peñarroya quan el club s'hi va adreçar per fitxar-lo com a entrenador. Roberto Fernández, periodista d'Onda Fuenlabrada, explica que «va ser una decepció que no vingués. Ell tenia aspiracions per ser en un equip més gran com el Gran Canària, l'Unicaja o el València, però no van apostar per ell. Aquí el director esportiu, Ferran López, ens assegurava que estava fet, però després va sortir l'opció de Manresa i, en qüestió de poques hores, tot va canviar». L'escollit, en el lloc de Peñarroya, va ser un altre català, Agustí Julbe. Segons opina Roberto Fernández, «ell va entrar bé al club, però aviat es va veure que pesos pesants com Eyenga, Popovic o O'Leary no hi creien, i la veritat és que li van fer un llit amb funda nòrdica quan van perdre de 50 a casa davant el Baskonia».

No hi va haver traumes en la substitució de Julbe ja que el seu relleu va ser l'argentí Néstor Ché García, l'entrenador que havia dut l'equip a la Copa el 2017 i que, en el parer de Fernández, no va renovar «esperant ofertes d'equips de més alt nivell que, al final, no es van concretar».



El psicòleg de Lucas Nogueira

Amb un grup de jugadors que ja coneixia de la temporada anterior a Fuenlabrada, Ché García és un entrenador que destaca per una gran capacitat psicològica, «hi ha bon ambient, diria que fins i tot alegria», afirma Fernández, que viu el dia a dia de l'equip per la seva tasca periodística. L'objectiu de ser a la Copa del Rei com a amfitrió davant l'Estudiantes es veu «molt factible, tenim tres partits a casa, contra el Manresa, el Burgos i el Breogán, amb dues victòries hi serem», opina l'informador.

Tot i les últimes derrotes a casa amb el Reial Madrid i el MoraBanc, el pavelló Fernando Martín és molt incòmode per als visitants, i hi ha perdut el Barça. Diumenge no podrà jugar Marko Popovic, lesionat per un parell de mesos, però Roberto Fernández destaca els homes més en forma del Montakit: «El base Rupnik està dirigint d'una forma espectacular, Paco Cruz també és important, com O'Leary i Daniel Clark, que ha de jugar en posició de cinc massa minuts. I és que no acaba de rutllar Lucas Nogueira, que ha estat quatre anys a l'NBA, a Toronto, a la banqueta i aquí ens va ater-rar amb una depressió de cavall. Té un psicòleg que mira, de mica en mica, de recuperar-lo».

Però per al periodista, «qui està en millor moment de tot l'equip és Marc Garcia». De l'ala manresà diu que «ens va sorprendre que el club apostés per ell, que el fitxés per tres anys, però està amb gran confiança, és molt intel·ligent».