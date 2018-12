L'Anoia RF cau tot i jugar bé, i gran victòria de l'equip sub-14

Gran victòria per a l´equip sub-14 de la Catalunya Central

L'Anoia Rugbi Club, fent equip amb les companyes del Rugbi Club Martorell, van caure derrotades per 24-29 al Baix Nord contra les Carboneres de Terrassa en un partit en què es jugaven passar a la primera categoria a la segona volta de la competició. Tot i no tenir recanvi, les anoienques i martorellenques es van avançar en el marcador, però van acabar pagant l'esforç al final.

Per la seva banda, l'equip sub-14 de la Catalunya Central, format pel Manresa, l'Osona, l'Anoia i l'Esparreguera, va aconseguir una important victòria en derrotar els Barbarians del Maresme per 38-29. El fet que l'equip tingui poques ocasions d'entrenar-se junts no es va notar i l'equip mixt de la Catalunya Central va assegurar un triomf que va perillar al final.