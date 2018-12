L'Esparreguera perd de 13 punts a casa del Castelldefels i no serà a la fase final

Els 6 punts de marge que duia el Tenea CB Esparreguera del matx d'anada dels quarts de final de la Lliga Catalana EBA no van ser ahir suficients per classificar-se per a la fase a quatre del proper mes de febrer. Els esparreguerins havien vençut per 63-57 a la seva pista i ahir es van trobar un ambient ben carregat a Castelldefels i davant un adversari que va ser superior i es va acabar imposant finalment per un marge de 13 punts, amb un 78-65 definitiu.

L'Esparreguera va anar sempre darrere en acabar els primers tres quarts (20-14, 43-31, 56-50), però sempre amb possibilitats de superar l'eliminatòria. Però en els dar-rers minuts, el Castelldefels va ser més consistent i eficaç.

De moment, els dos equips ja amb plaça per a la final a quatre són el Monbus Igualada i el BBA Castelldefels. Les altres dues se les han de disputar Sant Adrià-JAC de Sants i Mataró-CB Quart.