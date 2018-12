L'esparreguerí Cristian Lobato no seguirà a l'Sporting Kansas

L'esparreguerí Cristian Lobato ha posat punt i final a la seva etapa com a jugador de l'Sporting Kansas City (Major League Soccer), als Estats Units. Lobato va arribar a la lliga nord-americana l'estiu de l'any passat després de signar un contracte fins a finals de 2018 amb una opció per a la temporada 2019 que no s'ha executat. El jugador d'Esparreguera ha jugat 17 partits i ha marcat tres gols.

Cristian Lobato no ha tingut la continuïtat desitjada pel tècnic Peter Vermes. Ha coincidit amb dos catalans més a Kansas City –Ilie Sánchez i Andreu Fontàs-, i ha hagut de conviure sent un actor secundari. L'Sporting Kansas City s'ha quedat a les portes de la gran final de la MLS Cup 2018 després de caure en les semifinals davant el Portland Timbers. El jugador ja es troba a Catalunya on està meditant el seu futur esportiu. Lobato es va forjar a La Masia on va jugar dues temporades al filial blaugrana, a Segona A després de dues campanyes a l'Hospitalet, a Segona B. L'any 2011 va participar en la pretemporada del primer equip del Barça, però no va tenir continuïtat. Va debutar a Primera Divisió amb la samarreta de l'Osasuna (2014). Després d'una campanya a Grècia a les files de l'Asteras Trípoli va retornar a Catalunya al Gimnàstic de Tarragona on va jugar-hi dues temporades.

Oriol Rosell continua a Orlando

Qui si que tindrà continuïtat a la Major League Soccer és Oriol Rosell (Puig-reig). En el seu cas, a l'Orlando City, equip que també ha quedat a les portes de la final.