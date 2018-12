El manresà Movsziszian és el nou campió del món sènior

arxiu particular

Movsziszian, segon per la dreta, rep el trofeu de campió del món

El jugador armeni Karen Movsziszian, establert a Manresa i un habitual dels tornejos que es disputen a les nostres comarques, és el nou campió del món d'escacs en la categoria de més de cinquanta anys. Movsziszian es va imposar al torneig que es va disputar a Bled, Eslovènia, en què va quedar empatat a 8,5 punts sobre onze amb el georgià Georgi Bagaturov, a qui va superar per la diferència de rànquing. El tercer lloc va ser per a un altre georgià, Zurab Sturua, que va liderar un grup de quatre escaquistes que van acabar amb vuit punts i que completava l'alemany Klasu Bischoff, l'israelià Ram Soffer i l'holandès Mark van der Werf, qui, a diferència de tots els altres, no és Gran Mestre sinó Mestre Internacional.

El torneig, a onze rondes, va començar bé per a Movsziszian, que es va imposar amb blanques al mexicà Andres Belmont en la primera partida; després, amb negres, va vèncer l'alemany Ali Habibi abans d'haver de signar unes taules amb blanques amb el canadenc Edward Porper i quedar a mig punt del grup de sis líders.

En la quarta ronda va recuperar el camí de la victòria, amb negres, contra el luxemburguès Fred Berend. El punt culminant d'aquesta primera fase del torneig, però, va arribar a la cinquena partida.



Victòria contra el gran rival

Perquè en aquesta, Movsziszian va derrotar el georgià Bagaturov, que era l'únic líder imbatut del torneig, i es va situar líder, igualat amb l'altre georgià, Sturua, i amb l'escocès Ketevan Arakhamia-Grant. En la sisena ronda va arrencar unes taules amb negres precisament contra Sturua, que, unit al mateix resultat del britànic,

el deixava encara primer.

Superat l'escull dels dos georgians, va derrotar el francès Éric Prie amb blanques, el noruec Henrik Danielsen amb negres, i va fer taules contra l'anglès Keith Arkell, un resultat que el tornava a igualar amb Bagaturov.

En les dues últimes rondes, va fer taules amb el rus Evgenij Kalegin, però Bagaturov va fer el mateix contra Bischoff. En l'última ronda va tornar a fer taules, contra l'holandès Mark van der Werf. Si Bagaturov hagués superat el seu compatriota Sturua, s'hauria endut el títol, però van fer taules i Movsziszian va ser campió.