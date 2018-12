El Barça posa a prova el lideratge en un dels derbis més igualats

Després de recuperar el lideratge de LaLiga Santander la passada jornada, el Barcelona es posarà de nou a prova aquest diumenge (20:45 hores) en el derbi contra l'Espanyol, un dels més exigents dels últims anys.

Els blanc-i-blaus encadenen tres derrotes en el campionat, però es mantenen en la part alta de la taula. A més, el partit segueix sent molt esperat, tant per l'afició perica com pels seus futbolistes, que confien a reafirmar la seva bones sensacions i assentar-se de forma més sòlida en la classificació.

I és que l'Espanyol s'ha mostrat especialment fort al seu estadi aquesta temporada. Els de Rubi únicament han perdut una vegada en l'RCDE Stadium (1-3 davant el Girona). La resta de compromisos s'han saldat amb victòries.

Després de donar descans a molts dels seus titulars en el partit de Copa del Rei davant la Cultura Lleonesa, l'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, podrà treure un onze de garanties a l'RCDE Stadium.

Arthur, Luis Suárez i Samper s'han entrenat els últims dies amb el grup i podrien rebre l'alta després de l'entrenament d'aquesta tarda. Els dos primers podrien, a més, entrar a l'onze titular.

Si fos d'aquesta manera, no és descartable que Valverde aposti per utilitzar el 4-3-3, amb Dembélé de nou com a titular en un trident ofensiu amb Messi com pedra angular i al qual tornaria Suárez després de superar les seves molèsties al genoll.

Són baixa per lesió Sergi Roberto, Malcom Felipe de Oliveira, Samuel Umtiti, que es troba a Qatar recuperant-se dels seus problemes en el cartílag de la cama esquerra, Arthur, i Rafinha Alcántara, recentment intervingut del trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre.

Malgrat liderar de nou el campionat després de guanyar al Vila-real al Camp Nou (2-0), el Barça segueix llançant seriosos dubtes en el seu joc.

També l'Espanyol, que ha recuperat una mica d'autoestima després d'eliminar al Cadis a la Copa, però que ve d'acumular ensopegades contra el Sevilla, Girona i Getafe.

El derbi, en qualsevol cas, sempre és un partit especial, on poc importa l'estat previ dels dos equips. Tots sortiran disposats a mostrar la seva millor versió, conscients de la importància del partit per als seus seguidors.

Encara que Rubi', donarà la llista de convocats el mateix dissabte, tant el central brasiler Naldo com el davanter Sergio García han superat les seves lesions en els isquiotibials i estan disponibles. Això no obstant, no sembla que cap dels dos vagi a sortir d'inici.