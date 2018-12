La Catalunya Central pren part, amb 40 jugadors, als comarcals de Blanes

Un any més, la Lliga Catalana de futbol sala de la FCF organitza, amb la participació de la Catalu-nya Central, els campionats comarcals de seleccions de futbol sala base (un total de 54) que se celebren entre avui i demà a la Ciutat Esportiva de Blanes. Avui dissabte es juga la fase de grups, i diumenge, la fase final.

De la Catalunya Central, en categoria cadet, amb Sergio Velasco (Montbui) i David Baldívia (Bell-ver) com a tècnics, han estat convocats Aitor Varela, Sergi Yáñez i Xavier Álvarez del Manresa FS, Bernat Redondo, Arnau Baqué i Oriol Vaamonde de l'AEE Vedruna Puigcerdà, Hugo Giráldez del Futsal Vilatorrada i Sergi Bizarro del Futsal Vicentí. L'equip de la Catalunya Central jugarà la prèvia amb el Baix Llobregat (avui, 19 h) i Lleida (avui, 16 h).

En el combinat infantil, dirigit per Xavier Santaella (Manresa FS) i Ivan Quintero (CFS Capellades), hi seran Aaron Chousa, Jordi Antón Villanueva i Jordi Rodríguez del Futsal Vicentí, Biel Mata del Futsal Vilatorrada, Miquel Domènech, Roc Franch i Iker González del Manresa FS, Iker Vázquez del Can Titó i Dani Marcos i Quim Moya de l'AEE Vedruna Puigcerdà. En aquest cas, els rivals seran també el Baix Llobregat (avui, 18 h) i Lleida (15 h).

A l'equip aleví, entrenat per Daniel Navas (AEE Vedruna Puigcerdà) i Francisco Pérez (CFS Capellades), hi ha Pol Falomí, Daniel Rodrigo i Aleix Estanyol de l'AEE Vedruna Puigcerdà, Oriol Ballesté, Pol Comes i Nil Martínez del Manresa FS, Pau Lorente del Futsal Vilatorrada i Marc Molina del Futsal Vicentí. Els partits seran davant el Baix Llobregat (avui,17 h) i Lleida (avui, 14 h).

En la formació benjamí, que porten José A. Hernández (Espardenya Masquefa), Carles Traveset (Futsal Vilatorrada) i Núria Bosch (FS Piera), hi juguen Pol Aparicio del CFS Òdena, Aimar Gamito, Adrià Delgado i Gorka Navarro del Manresa FS, Dídac Iglesias del Futsal Vilatorrada, Bernat Gabarró del FS Piera, Arnau Romero de l'Espardenya Masquefa FS, Raúl Tene del FS Montbui i Luis Fuentes i Brahim Houdane del Futsal Vicentí. Baix Llobregat (avui, 16 h) i Lleida (avui, 13 h) també jugaran contra la Catalunya Central.



Les noies, amb el Baix Llobregat

En l'apartat femení, la Catalunya Central fa els equips conjuntament amb el Baix Llobregat. De casa nostra hi seran, en el conjunt cadet, que té com a segona entrenadora Gisela Franch del Daina Isard d'Olesa, Judith Nieto del FS Olesa i Zoe Campos de l'AEE Vedruna Puigcerdà. Aquest grup cadet femení jugarà contra el Barcelonès / Vallès Occidental (avui, 18 h) i Tarragona/Terres d'Ebre (avui, 14 h). I en l'infantil femení hi jugarà Aina Bel (FS Olesa). En aquest cas, els rivals de Catalunya Central/Baix Llobregat seran també el Barcelonès/Vallès Occidental (avui, 19 h) i Tarrago- na/ Terres d'Ebre (avui, 15 h)