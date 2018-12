Dos líders del Baxi, amb clàusula de sortida

Sisè classificat a l'ACB, amb un inici de temporada brillant que l'ha fet rebre elogis d'arreu, el Baxi juga demà a la pista del Montakit Fuenlabrada (12.30 hores) i ho fa envoltat d'especulacions sobre la sortida d'alguns dels principals pilars de l'equip. En aquest cas, els tres americans, Alex Renfroe, Ryan Toolson i Justin Doellman, que aquesta setmana (vegeu el diari de dimecres passat) eren entrevistats per Regió7, manifestaven que estan molt còmodes tant al club com a la ciutat.

El cert és que dos d'ells, Justin Doellman i Alex Renfroe, van ser fitxats amb clàusula de rescissió que els permetia deixar el Baxi en començar el 2019, el proper mes de gener. Pel que fa a Toolson, no té clàusula, senyal claríssim de la seva intenció d'estar durant tota la temporada al Manresa. Si algun dels altres dos decideix exercir la clàusula i marxar, caldria abonar al Manresa «una quantitat força important», segons han declarat fonts del club.

La informació publicada ahir a L'Esportiu sobre Alex Renfroe, en el sentit que marxarà segur abans que acabi el 2019 i que el Manresa ja en té plena constància, va ser desmentida de forma rotunda per part de la directiva, del director esportiu Román Montañez (que està en contacte directe amb l'agent del jugador) i per l'entrenador de l'equip, Joan Peñarroya, el qual va afirmar que Alex Renfroe era ahir ell el primer sorprès de l'aparició de la informació esmentada: «Segur que ell es menjarà el raïm aquí». Això no vol dir, comenten des del Bàsquet Manresa, que en els propers dies o en les properes setmanes es doni la circumstància que Alex Renfroe vulgui exercir la clàusula, però en aquests moments al Nou Congost asseguren que no disposen de cap constància ni sospita que pugui fer pensar que Renfroe marxi.

En tot cas, la temporada que ha portat a terme fins ara el base, en només 12 partits, és espectacular. Amb només 12 partits ha liderat cap a 6 victòries (una d'elles que va firmar ell en el darrer segon en el debut a la pista d'Estudiantes), i ha deixat la permanència a la lliga Endesa gairebé enllestida. El seu enorme pes a l'equip i a l'ACB es reflecteix en les estadístiques, ja que és el quart millor al rànquing del campionat (18,2), cinquè en els punts anotats (14,6), segon en les assistències (5,8) i dotzè pel que fa a recuperacions (1,30). En fi, un jugador complet que, als 32 anys, està en plena forma i que podria interessar a equips que juguen l'Eurolliga.

Pel que fa a Justin Doellman, en la seva segona etapa al Manresa també té la mateixa clàusula però la situació actual de l'ala-pivot és diferent. Es va lesionar durant la pretemporada i està agafant, tot just, la forma. En 4 partits porta 22 minuts de mitjana, amb 7,5 punts.



Dragovic es podria quedar

El que sí que van reconèixer ahir tant els directius com l'entrenador del Baxi és la possibilitat que el pivot serbi Nikola Dragovic, que té un contracte temporal que expira després dels partits de demà i del dia 16 amb el Tecnyconta al Nou Congost, s'acabi quedant a l'equip fins a final de temporada. El tècnic Peñarroya ho veu de bon ull: «Sí, jo estic content de la seva feina».

Si Dragovic es queda, cal veure quina serà la fórmula escollida. Cal recordar que el jugador va ser incorporat per substituir Marko Lukovic, que es va lesionar. Però el seu compatriota ja està recuperat i Peñarroya no li ha donat joc en els dos darrers partits, deixant ben clara la seva preferència. Que els dos serbis tinguin el mateix agent, Misko Raznatovic, pot ajudar tant en el sentit de quedar-se els dos jugadors, o bé apostar per en Dragovic i buscar la sortida d'un Lukovic que té el contracte per a tota la temporada. Els dos pivots titulars són Lalanne i Doell-man; el cinquè és Paco del Águila, que va ser operat dimarts i s'estarà dos mesos de baixa.