Dues derrotes del Catalana Occident contra València i Unicaja l'eliminen de la Minicopa

L'equip infantil del Catalana Occident Manresa va quedar eliminat de la Minicopa Endesa després de caure en els dos primers duels de la fase prèvia de la competició, divendres.

En el partit del matí, l'equip del Catalana Occident va perdre en el seu partit a l'Alqueria enfront de l'amfitrió, el València Basket, que té Carles Orive, format al Paidos Sant Fruitós, com a segon entrenador. En el tercer quart el marge ja era de 50 punts de diferència i, com és una norma en les categories de base, es tanca l'acta i es dona per acabat el matx. El resultats aleshores era de 77-27, i els parcials van ser de 30-13, 22-7 i de 25-7. Va ser molt clara la diferència en els rebots, amb 51 captures per als locals i 25 per als manresans. El cinc inicial del Catalana Occident va tenir els integrants següents: Jan Currius, Lluís Soler 6 punts, Oriol Morros, Martí Ros 2, i Antoni J. Siewruk 7. Més tard van sortir també a pista els seus companys d'equip Biel Font, Ignasi Llobet, Pol Viladrich 3, Dario Lanau 8, Marc Espinal, Roger Garcia i Cherinet Saavedra, 1 punt.

En el matx de la tarda, els bagencs van tornar a ser derrotats, en aquest cas per l'Unicaja Andalucía (54-72). En el primer quart els malaguenys ja van adquirir quinze punts de marge (11-26), que en el segon període es va ampliar fins als 22 (21-43). En el tercer, el conjunt dirigit per Sergi Huerta va retallar distàncies (40-65), però no va ser suficient i el triomf va ser per als andalusos. Tal com ja va succeir davant els valencians, novament els dos jugadors convidats, el polonès Siewruk i Lanau (Stadium de Saragossa), van ser els dos màxims anotadors, amb 13 i 12 punts.

Pel que fa al Barça Lassa, que encara no està classificat, hi ha a les seves files dos bagencs. Són el manresà Pol Saló i el navassenc, format al Paidos, Ferran Torreblanca. Al matí, els del Barça vencien per un ampli 82-51 el Tecnyconta Saragossa, i 13 punts eren de Torreblanca i 2 de Saló. A la tarda, el Barça va derrotar el Cafés Candelas Breogán (9-59), amb 6 punts de Torreblanca i 2 de Saló.